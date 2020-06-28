بعد عودة جميع العاملين.. رئيس مياه سوهاج يتفقد مواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب صباح اليوم ديوان عام الشركة وذلك للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع التشديد على ارتداء كافة العاملين للكمامات الواقية.

واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتي منها شراء 10 بوابات تعقيم الكترونية بالإضافة الى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع افرع الشركة كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وافراد الامن.

بالإضافة الى شراء اجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على منع دخول جميع المترددين على الشركة بدون كمامة مع الالتزام باستخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة وتطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات.

كما شدد علي حظر انتقال العاملين بين مواقع العمل الا في اضيق الحدود وباقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور اى حالات ايجابية بمواقع العمل.

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