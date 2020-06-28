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رياضة

وصول شوقى غريب إلى اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية بمدربي المنتخبات

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:08 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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يسري غازي
وصل إلى مقر إتحاد الكرة شوق  غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي ، من أجل حضور اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع مدربي المنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، باعتباره المشرف على منتخب أولمبي الفراعنة للتعرف على التصور الخاص بالمنتخب فى المرحلة المقبلة.

وحضر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني ، الى مقر الجبلاية من أجل حضور اجتماع الجبلاية ايضا.

وكان ٥٥ موظفا فى مقر إتحاد الكرة فى الجزيره بكافة اللجان والإدارات قاموا اليوم الاحد باجراء مسحة فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت اشراف اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان وذلك من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مقر الجبلاية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدورى الممتاز وبقية المسابقات المحلية.
وصول شوقى غريب إلى اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية بمدربي المنتخبات
وصول شوقى غريب إلى اتحاد الكرة لحضور اجتماع الجبلاية بمدربي المنتخبات
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