بالقانون.. برلماني: أي عقار سكني مبنى على أملاك الدولة سيزال

تحفظ النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، على مقترح مصادرة العقارات السكنية المخالفة لصالح الدولة بدلا من إزالتها، مؤكدا أنه مقترح مخالف للقانون.





وأشار النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المسألة لا تنحصر في المصادرة ولكنها تتعلق في مدى مطابقة العقار المخالف لشروط التصالح الذي نص عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.





وأوضح عضو مجلس النواب أنه الأبراج السكنية المبنية على أرض أملاك الدولة، وبرج جرجا بسوهاج مثالا، لا يمكن بأي حال التصالح عليه، لأنه مخالف لما ورد بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يحذر التصالح في 8 حالات، من بينها البناء على أملاك الدولة.









وعن إمكانية تعديل القانون لمصادرة العقارات بدلا من إزالتها، أكد أنه أمر صعب ومستبعد، خاصة وأن توجه الدولة الإزالة الفورية لأي عقار مخالف زلت ينطبق عليه شروط التصالح.



