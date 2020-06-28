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ديني

محافظ قنا يتابع عملية فتح المساجد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:47 م
محافظ قنا يتابع عملية
محافظ قنا يتابع عملية فتح المساجد
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محمود ضاحي
قام  اللواء  أشرف الداودي محافظ قنا و اللواء  أشرف عبد الحميد مدير أمن قنا  بمتابعة عمليات فتح المساجد بالمحافظة وأداء صلاة الفجر بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بحضور الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، مشيدًا سيادته بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد , والتي من أهمها : الوضوء في المنزل , وإحضار السجادة الخاصة , وارتداء الكمامات , والتباعد والمسافات الآمنة, وعدم المصافحة , والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة .

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية .


حددت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، وتصلى الجمعة القادمة ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان. 


وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية، سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة  في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا. 


وناشدت كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية  والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن ، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
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