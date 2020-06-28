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خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية هددت المصريين بشكل علني قبل ثورة 30 يونيو.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:22 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية, إن الملف الأمني كان من أهم الملفات الموجودة منذ 2013.

وأضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن الجماعات الارهابية منذ اللحظة الأولي من ثورة 30 يونيو كانوا يراهنون علي قوة الجماعات الارهابية ليكونوا سلاحهم ضد أي ثورة يقوم بها الشعب المصري.

وتابع مدير مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية, أن الايام القليلة السابقة لثورة 30 يونيو كان فيه تهديد علني للشعب من قبل الجماعات الارهابية يفيد بقتل وسفك من يفكر في الخروج للتظاهر.

وأوضح العميد خالد عكاشة, أننا استمعنا لتلك التهديدات التي تم توجيهها للشعب المصري من قبل جماعة الاخوان الارهابية لتخويفهم من النزول ضدهم.

وأشار إلي أن اعتصام رابعة كان بؤرة ارهابية تهدد الشخصيات القيادية التي كانت تؤيد ثورة 30 يونيو حينها.

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