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فن

برفقة كلبه.. كريم محمود عبد العزيز يشارك متابعيه بصورة جديدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:18 م
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
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محمد بدران

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر خاصية "ستورى" على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له . 

وظهر كريم محمود عبد العزيز فى الصوره برفقه كلبه اثناء اجازته الصيفيه.

وخاض كريم عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.


وفي سياق آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، الذي عُرض مؤخرًا، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.








برفقة كلبه.. كريم محمود عبد العزيز يشارك متابعيه بصورة جديدة
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