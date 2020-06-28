كأس الاتحاد الإنحليزي .. تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

يواجه فريق مانشستر سيتي بعد قليل منافسه نيوكاسل في ختام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2019-2020 والتي يحمل لقبها السيتزن.





ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة وعينه على تحقيق الفوز بدون شك المحافظة على لقبه الذي حقق الموسم الماضي وذلك بعد خسارة لقب البريميرلييج ضد نادي ليفربول قبل أيام قليلة.





ويدخل مانشستر بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: كلاوديو برافو





خط الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس اوتامندي- إيمريك لابورت – بينجامين ميندي.





خط الوسط: الكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – ديفيد سيلفا.



