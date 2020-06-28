الطماوي يوضح أسباب الموافقة على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

علق النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على موافقة اللجنة اليوم على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه لمن طبع وروج أسئلة الامتحانات وأجوبتها.





وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشروع القانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات مقدم من الحكومة.

وتابع: أن من أهم أسباب تدخل الحكومة ومجلس النواب بتشريع فى هذه اللحظة، هو حدوث تسريبات للامتحانات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى لجوء الدولة إلى أنظمة حديثة فى تقييم الطلاب.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.