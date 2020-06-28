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فن

من داخل طائرته.. محمد رمضان يشارك متابعيه بصورة جديدة

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصوره برفقه احد اصدقائه من داخل طيارته الخاصه.
نالت الصوره تفاعل متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
نمبر وان
الاسطوره
بنحبك جدا 


وقد شوق محمد رمضان متابعيه بنشر صوره مع احمد فهمى و اعلانه لعمل قادم يجمعهما.


وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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