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اقتصاد

النصر تعود.. تفاصيل إنتاج مصر أول سيارة كهربائية.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:08 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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قسم الاقتصاد
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج شركة النصر سيارة كهربائية.


وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الشركة تمتلك مصنعا رائعا من الستينيات، والمعدات تحتاج استثمارات قليلة لإحيائها»، مشيرا إلى أنه تم تحديد نوع السيارة سبتمبر الماضي بعد زيارة للصين.


وتابع «وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة صينية ودراسات الجدوى والاتفاقيات الأخيرة ستنتهي خلال 3 شهور»، مشيرا إلى أن شركة النصر ستنتج 25 ألف سيارة.


وأضاف «سيتم إنتاج السيارة الكهربائية بالعلامة التجارية لشركة النصر»، مشيرا إلى أن الشحنة الواحدة ستمكن السيارة من السير 400 كيلو متر.


وتوقع أن تخصص نصف السيارات لنظام التاكسي، لافتا إلى أنه سيتم شحن السيارة بالشاحن البطيء أو المتوسط والذي يمكن استخدامه في الجراج، حيث سيستغرق الشاحن البطيء من 7 إلى 8 ساعات في الشحنة الواحدة، بينما يستغرق الشاحن المتوسط من 3 إلى 4 ساعات.


وأوضح أنه سيتم توفير شحن سريع في محطات الوقود العادية والذي يستغرق ساعة إلا ربعا لإنهاء الشحنة الواحدة ولكنه سيكون مكلفا.


وأكد الوزير أن السيارات الكهربائية ستكون في الشارع نهاية 2021، لافتا إلى أن سعر السيارة الكهربائية سيصل الى 300 ألف جنيه.


وذكر توفيق ، أن السيارة الكهربائية لن تحتاج إلى الصيانة الدورية كالسيارات الأخرى، حيث يبلغ عدد القطع بها 15% من السيارات العادية وهو ما سيوفر مبالغ مالية سنويا للمستهلك. 


وتابع « أرشح هذه السيارات الكهربائية الموفرة وسأستخدمها بشكل شخصي».


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