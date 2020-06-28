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أخبار العالم

مصدر بحريني: وجود قطر فى مجلس التعاون الخليجي بات مثل عدمه

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:57 م
مجلس التعاون الخليجى
مجلس التعاون الخليجى
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ميـــس رضــا

أكد مصدر بحرينى رفيع المستوى أن دور قطر داخل مجلس التعاون الخليجي بات لا وجود له، لافتًا إلى أن الدوحة انصرفت عن مسوؤلياتها تجاه المجلس واتجهت لتنفيذ أجندات معادية ضد جيرانها بمباركة تركية إيرانية .


 

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وأوضح "المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  أن وجود الدوحة بالمجلس بات مثل عدمه ولا يمثل أهمية لبقية الدول الأعضاء الفاعلة والتى تحرص على بقاء البيت الخليجي دون اى تأثر بشكل سلبي .



وأشار المصدر البحرينى، إلى أنه لا مصالحة مع قطر دامت تسير فى عدائها ضد الدول العربية بتدخلها السافر، ملمحًا لضرورة معاقبتها بتجميد  عضويتها من مجلس الجامعة العربية حتى تعود لصوابها  خصوصا بعد وضع يدها فى يد الخونة الأتراك والإيرانيون بعقد إتفاقيات معادية للعرب.


وكانت الدول الأربع ( مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)  قد فرضت مقاطعة دبلوماسية على الدوحة في الخامس من يونيو 2017 لدعم الدوحة الإرهاب، ودخلت المقاطعة فى عامها الثالث دون اى تقدم من ناحية قطر رغم مساعى الكويت.


 

وتداولت تقارير خلال الشهر الماضى بوجود مساعى تقودها الكويت وسلطنة عمان فى سبيل حلحلة الأزمة الخليجية.

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