سياسي: أردوغان يحاول تعطيل القوانين التى لها صلاحيات محاسبته

قال إبراهيم كابان، المحلل السياسي، إن دعوات الإحزاب التركية المعارضة للتظاهر ضد أردوغان جاء كرد فعل تجاة التصفية التى تمت بحق نقابة المحامين وأيضا نتيجة التصفية التي قام بها أردوغان في حق الشعب التركي.
وأضاف "كابان" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج " الآن" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن المشكلة في تركيا تتمحور في أن أردوغان يريد إدخال مشاريعة الخاصة في الأونة الأخيرة إلى داخل البرلمان التركي، لافتا إلى ان البرلمان أصبح ساحة حرة للسياسات الأردوغانية.
وتابع : أن أردوغان ومن خلال البرلمان التركي يحاول إلغاء كافة القوانين التي قد تحاسب أعمالة وأفعالة خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك يتم من خلال إحداث بعض التغييرات داخل البرلمان.
وأوضح أن نقابة المحامين كغيرها من النقابات الأخرى في تركيا تعرضت للتصفية، ولذلك جاءت التظاهرات كرد فعل للتصفية الأردوغانية وليس على ما يقوم به أردوغان.
ولفت إلى أن هناك العشرات من المنظمات والجماعات التابعة للمعارضة التركية بشقيها الكردي والتركي، وهي التي تقود المظاهرات السلمية من أجل مواجهة أفعال أردوغان.
وأشار إلى أن قريبا سيكون هناك رفض تام للسياسات الأردوغانية داخل تركيا، ولذلك يحاول أردوغان تصفية تلك المعارضات والنقابات.
وأضاف "كابان" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج " الآن" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن المشكلة في تركيا تتمحور في أن أردوغان يريد إدخال مشاريعة الخاصة في الأونة الأخيرة إلى داخل البرلمان التركي، لافتا إلى ان البرلمان أصبح ساحة حرة للسياسات الأردوغانية.
وتابع : أن أردوغان ومن خلال البرلمان التركي يحاول إلغاء كافة القوانين التي قد تحاسب أعمالة وأفعالة خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك يتم من خلال إحداث بعض التغييرات داخل البرلمان.
وأوضح أن نقابة المحامين كغيرها من النقابات الأخرى في تركيا تعرضت للتصفية، ولذلك جاءت التظاهرات كرد فعل للتصفية الأردوغانية وليس على ما يقوم به أردوغان.
ولفت إلى أن هناك العشرات من المنظمات والجماعات التابعة للمعارضة التركية بشقيها الكردي والتركي، وهي التي تقود المظاهرات السلمية من أجل مواجهة أفعال أردوغان.
وأشار إلى أن قريبا سيكون هناك رفض تام للسياسات الأردوغانية داخل تركيا، ولذلك يحاول أردوغان تصفية تلك المعارضات والنقابات.