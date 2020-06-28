حملات مكثفة لرش وتطهير وتعقيم كنائس ومساجد كفر الدوار ..صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم الكنائس والمساجد قبل وبعد أداء الصلاة وذلك فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملات موسعة بالتنسيق مع كنائس كفر الدوار، لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج الكنائس.





أسفرت الحملات عن القيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم لكنائس "الملاك ميخائيل، ومارجرجس"، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد".





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كما قامت الوحدة، بحملات موسعة بالتنسيق مع إدارتي أوقات أول وثان كفر الدوار والمجتمع المدني، لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها.

أسفرت الحملات عن القيام بأعمال الرش والتطهير لكافة المساجد بنطاقي المدينة والمركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المساجد ومجابهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

وتابعت الوحدة قيام المساجد بوضع العلامات الإرشادية للتباعد بين المصلين وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف، كما تم إذاعة بيان الوزارة عبر مكبرات الصوت بالمساجد لتوضيح الإجراءات المطلوب إتباعها خلال الفترة المقبلة.

وناشد "مرزوق" المواطنين؛ بإتباع الإرشادات والتعليمات المقرر العمل بها أثناء دخول دور العبادة، حتى يكونوا سببًا في استمرار فتحها لأداء الصلاة بها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشاره فيروس "كورونا المستجد".

