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برلمان

هدفه أخونة الدولة.. برلمانى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من تنظيم دولي إرهابي غاشم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:01 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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حسن رضوان
أكد حسن السيد عضو مجلس النواب أن الشعب المصرى العظيم فى ثورة 30 يونيو استعاد هوية الدولة وأنقذها من تنظيم إرهابى دولى هو تنظيم جماعة الاخوان الارهابية. 

قال "السيد" لـ"صدى البلد"، أن ثورة 30 يونيو 2013 هي ثورة شعبية ساندها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمى دولى ارهابى لا يهمة معنى الوطن ولكن كل ما يشغله هو السيطرة والمادة والشهوة، مؤكدًا أنه اذ لم تقم هذه الثورة كانت الدولة المصرية تعرضت للتقسيم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هدف الجماعة الارهابية منذ بداية الحكم هو اخونة الدولة واستبعاد الجيش والشرطة واستبدالهم بجماعات ومليشيات غاشمة لا تعرف إلا العنف مثل ايران بالاضافة الى الانقلاب على القضاء.

وأوضح النائب، أن بعد قيام الثورة لم تقم لهذه الجماعة الضالة قائمة اخرى، لافتًا الى أن ارادة الشعب قضى على احلامهم البائسة المتمثلة فى قطر وتركيا والقوى العالمية.

وتابع النائب حديثة:" بعد ثورة 30 يوليو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد بدأت الامور تستقر والحياة الاقتصادية فى ازدهار مستمر ولولا أزمة فيروس كورونا كانت مصر من دول القمة فى الزراعة والصناعة والاقتصاد بمساعدة الثورة الشرعية العظيمة التي قامت بإصدار 800 قانون ساهمت في التنمية في هذه الدورة التشريعية".

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