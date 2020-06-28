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رياضة

رئيس نادي أسوان يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تكلفة مسحات كورونا.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:27 م
احمد سليمان رئيس
احمد سليمان رئيس نادي اسوان
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم الغريب نحو ناديه؛ بسبب تكلفة المسحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف "سليمان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أن اتحاد الكرة تكفل بـ 50 مسحة الأولى ولكن الوضع تغير.

وتابع الاتحاد لن يتكفل بجميع المسحات للاعبين بالكامل، مشيرا إلى أن مسئول الشركة الخاصة بالمسحات، قال إن عنده تصريح بعمل 40 مسحة فقط، وإن زاد فإن التكلفة على النادي.

واستمر: لن يحدث أن أدفع حساب ١١ لاعبا بمبلغ ٢٢ ألف جنيه كما أبلغني مسئول الشركة الطبية.

وأكد سليمان أن نتيجة المسحة الأولى من 51 لاعبا توجد حالة واحدة ايجابية، ولم يدخل المعسكر الخاص باللاعبين. 

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