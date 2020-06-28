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تعرف على طرق القضاء على فيروس كورونا بنسبة 100%.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور طلال النصولي مدير المركز الدولي لدراسات المناعة, إن الادوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا لم تكون متوفرة بنسبة 100% بجميع الاماكن.


وأضاف الدكتور طلال النصولي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن هناك بعض مصابي فيروس كورونا يصابوا بجلطة في الدم ويتم أعطائهم أدوية خاصة للجلطات.


وتابع أن عقار رمديسيفير يساعد في القضاء علي فيروس كورونا المستجد وهذا العقار بيتم تصنيعه داخل مصر حاليا.


وأوضح أنه جميع الادوية المتواجدة في جميع دول العالم لا تقضي علي فيروس كورونا بنسبة 100% ولكن تعمل علي عدم تكاثر الفيرس داخل الجسم لكي تستطيع المناعة القضاء علية.


وأشار إلي أن هناك 3 أشياء فقط يستطيعون التخلص علي فيروس كورونا وهذه الاشياء هي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المواطنين وجعل مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والأخر وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري ومستمر.

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