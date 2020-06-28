وزير التعليم ينفى صدور اي قرارات بشأن مصروفات المدارس الخاصة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك شائعات بشأن قرار المصروفات الدراسية للعام الجديدة، موضحا أن أحد المدارس الخاصة روجت عن خطة التعليم للعام القادم وحبكت الديباجة تماما لسداد المصاريف دفعة واحدة.
وأكد "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" أنه نفى عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك بأن كل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وان الوزرة ليس لها علاقة بهذه الشائعات التي تتعلق بالمدارس الخاصة او غيرها.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لم يرسل اي تعليمات للمدارس الخاصة بشأن المصاريف في اي اتجاه، وكل مدرسة تتعامل مع أولياء الأمور بالأسلوب والطريقة المعتادة، موضحا أنه سيتحدث عن موضوع أزمة المدارس الخاصة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والملفات الحالية.
وشدد على ضرورة النظر ودراسة ملف المدارس الخاصة كل حالة على حدى دون تعمم على الكل، لدراسة مدى معقولية ما يطلبونه من طلبات، مؤكدا أنه سيتم المناقشة في المصروفات مع المدارس الخاصة واتحاد المدارس الخاصة وسيكون هناك حل .
ولفت إلى أن إمتحان يوم الخميس قائم في ميعاده طبقا للجدول و تغيير إجازة 30 يونيو لا يؤثر علي سير الامتحانات، مضيفا أن الدولة حققت قفزة كبيرة جدا في منظومة التعليم في مصر، مؤكدا أن هناك تفكير لتقدير حلول أخرى أكثر دقة ، والرئيس يناقش كافة التفاصيل بحلول مبتكرة والمناقشة في كل البدائل الخاصة بالتعليم في مصر.