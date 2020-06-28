وزير التعليم ينفى صدور اي قرارات بشأن مصروفات المدارس الخاصة

الدولة حققت قفزة كبيرة جدا في منظومة التعليم في مصر، مؤكدا أن هناك تفكير لتقدير حلول أخرى أكثر دقة ، والرئيس يناقش كافة التفاصيل بحلول مبتكرة

في كل البدائل الخاصة بالتعليم في مصر.