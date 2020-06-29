العلماء يكتشفون هياكل عملاقة غامضة في أعماق الأرض

اكتشف الجيولوجيون هياكل عملاقة غامضة مخبأة في أعماق الأرض.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، ساعدت البيانات من مئات الزلازل الكبرى فريقًا بقيادة دويون كيم في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة على اكتشاف هيكل جديد غريب تحت جزر ماركيزاس في جنوب المحيط الهادئ.

وقال العالم الجولوجي كيم إن الهيكل ، المعروف باسم منطقة السرعة المنخفضة للغاية (ULVZ) ، يبلغ قطره حوالي 620 ميلًا ويقل سُمكه عن 16 كيلومترًا بقليل.

وأوضح أيضا إنه يوجد هيكل مماثل أكبر حتى أسفل سطح جزيرة هاواي.

وأشار العالم إلى أن هذه الهياكل الضخمة والغامضة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنها تعود إلى فترة ما قبل الأرض .

وأفاد العالم أن تلك الهياكل يمكن أن تكون قطع من المواد الغريبة الندوب التي يرجع تاريخها إلى الاصطدام الضخم بين الأرض وجسم غير معروف بحجم المريخ الذي ولد القمر منذ أكثر من أربعة مليارات سنة.