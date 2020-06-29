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توك شو

أخبار التوك شو.. تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر بـ 300 ألف جنيه.. ومصر تدخل ضمن قائمة المفوضية الأوروبية ضمن 5 دول عربية يصلح السفر منها وإليها.. ورسالة وزير التعليم العالي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض ابرزها فى السطور التالية:

أمينة خليل: مخضوضة جدا من الجدل الذي أحدثه مسلسل «ليه لأ»

روت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل بشأن دورها في مسلسل "ليه لا؟"، متابعة أن المسلسل وردود الأفعال "خضها جدا". 

وأضافت أمينة خليل، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنه "لحد دلوقتي ردود الفعل والجدل في الشارع حول فكرة المسلسل عاملالي خضة كبيرة.. أنا فخورة أن العمل ناقش مثل هذه المسألة المهمة واحدث جدلًا بين الفتيات وأمهاتهن".

 

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن التقارير حول التجهيزات لامتحانات السنوات الجامعية النهائية جيدة جدا من حيث الإجراءات الاحترازية والتجهيز لبدء عملية الامتحانات.

وأكد عبد الغفار من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي  عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام أعداد الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية كانت منتظمة، وكلما استمر هذا الانتظام يجعلنا نتوقع ما سيكون خلال الأيام المقبلة.

 

مش إجازة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس في موعدها ..فيديو

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن موقف امتحانات الثانوية العامة من إجازة يوم الخميس بمناسبة ثورة 30 يونيو التى أعلنتها الحكومة.

الخميس بدلا من الثلاثاء.. هل تنطبق إجازة 30 يونيو على امتحانات الثانوية العامة؟.. الحكومة توضح

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب تبديل إجازة ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء لـ الخميس.

أحمد موسى: مصر دفنت المخطط التركي القطري الإخواني فى 30 يونيو.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات تطوير ميدان التحرير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بتطوير الميادين الكبرى مثل التحرير والرماية .

لجنة مكافحة كورونا: علاج الفيروس أصبح متوفرا في مستشفيات العزل.. فيديو

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اليوم نحتفل بافتتاح مستشفى ميداني بسعة 4000 سرير، متابعا: الافتتاح دا يخرس أي حد يقول ماليش مكان للعلاج".

 

مش محتاجة صيانة.. تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية بمصر بـ 300 ألف جنيه.. فيديو

 كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل إنتاج شركة النصر سيارة كهربائية.

 

هزة أرضية في تركيا.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال بقوة 5.5 ريختر شعر به مصريون

 

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل زلزال بقوة 5.5 ريختر، شعر به بعض سكان القاهرة والجيزة.

 

رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: حدة الفيروس تراجعت.. لكن سرعة الانتشار ارتفعت.. ويجب الحذر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منحنى الإصابات لازال تصاعديًا  ولازالت اللجنة عند توقعاتها، وهي تراجع معدلات الإصابات في منتصف يوليو، متابعا أن تحقيق هذا الأمر شريطة التزام المواطن  بالوعي والاجراءات الاحترازية والوعي الصحي.

 

ضمن قائمة للمفوضية الأوروبية.. مجدي يوسف: مصر بين 5 دول عربية يصلح السفر منها وإليها ..فيديو

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد، إن المفوضية الأوروبية ستصدر لائحة بالدول التي يصلح السفر منها وإليها وفقا لدرجة الوباء.

 

بعد تعافيها من كورونا.. إلهام نمر تكشف رحلتها مع الفيروس اللعين

أعربت إلهام نمر مذيعة القناة الأولى فى التليفزيون المصرى، عن سعادتها تجاه ترحيب كافة زملائها بعودتها للعمل بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مشيرة إلى أنها كانت متماسكة جدًا خلال فترة عزلها التى استمرت إلى 18 يومًا فى منزلها.

 

 

الجيش الليبي يستهدف 12 آلية عسكرية للميليشيات حاولت الاقتراب من الجفرة.. فيديو 

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي ب الجيش الليبي، إن القوات الليبية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة من الميليشيات لاقتحام سرت والتي تعتبر خطا أحمر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 



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