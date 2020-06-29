أبرزها شعر الوجه.. سمات جاذبية الرجال في نظر السيدات

الرجل المثالي الذي لديه جسم عضلي وهو حكيم مثل شيخ وشجاع المحارب يعيش فقط في منشورات الإنترنت. كل امرأة لديها معايير الوسامة الخاصة بها ، لكن العلماء يواصلون محاولة العثور على صورة الرجل المثالي





وقدم Bright Side بعض سمات ل جاذبية الرجل من وجهة نظر علمية. بعض الحقائق صحيحة ، وبعضها مفاجئ.





شعر الوجه

أجرى العلماء بحثًا مثيرًا للاهتمام لتعلم كيف يؤثر شعر الوجه على وسامة الرجل. تمت دعوة النساء لتقييم الرجال الذين لديهم تسريحات شعر مختلفة. كان هناك رجال حليقون الحلاقة ، رجال ذو قصبة خفيفة ، رجال ذو قصبة سميكة (تظهر في اليوم العاشر) ، ورجال ذو لحى سميكة. أحب النساء في الغالب الرجال بشعيرات سميكة لأنهم ربطوها بالنضج والرجولة.





الرجال اصحاب الندبات

عرض العلماء صورًا للنساء من الرجال الذين يعانون من ندبات الوجه وبدونها. افترضت بعض النساء أن الندوب كانت نتيجة للعنف (كانت في الواقع فوتوشوب). يبدو أن جروح الرصاصة أكثر جاذبية من الجروح الناتجة عن سقوط دراجة.





اصحاب الابتسامة الخجولة

إذا أراد الرجال أن يكونوا أكثر وسامة ، يجب أن تكون ابتسامتهم خجولة. من الأفضل إذا كان هناك أثر للعار والكرامة على وجوههم. يعتقد العلماء أن هذا يفسر لماذا تحب النساء الأشرار. أثبت العلماء أيضًا أن ابتسامة المرأة هي أداة قوية عندما يتعلق الأمر بسرقة قلب الرجل.





الرجال بعد سن الأربعين

إذا كان على المرأة أن تقرر بين رجل وسيم والرجل نفسه في سن أكبر بقليل ، فستختار الخيار الثاني. يصبح الناس أكثر حكمة وأكثر ثقة واستقلالية مع تقدمهم في العمر. لا يؤثر عمر الرجل حقًا على الخصوبة (يعتمد أيضًا على نمط حياة المرء) ، ولهذا السبب لا توجد مخاطر إذا اختارت المرأة شريكًا أكبر سنًا. يطلق العلماء على هذه الميزة اسم تأثير جورج كلوني.





الرجال المدخرة

إنه أمر رومانسي جدًا أن تبيع كل شيء لشراء ملايين الزهور ، ولكن لا تقدر كل امرأة مثل هذه الأعمال. تفضل النساء الرجال الذين يمكنهم توفير المال وليس لأنه قد يكون لديهم المزيد من المدخرات. والسبب هو أن الأشخاص المقتصدين يعطيون انطباعًا بأن لديهم تحكمًا كبيرًا في النفس ، وهذا يزيد من جاذبيتهم.





الرجال المربيين للحيوانات

عندما ترى امرأة رجلًا مع حيوانه الأليف ، فإن العلماء على يقين من أنها تعتقد ، "إذا كان لدى الرجل حيوان أليف ، فربما يكون قادرًا على رعاية أطفالنا وأنا." وهذا هو السبب في أن النساء يجدن مثل هؤلاء الرجال أكثر جاذبية. لكننا نعتقد أنه يشير فقط إلى أنه شخص جيد.





الرجال اصحاب الملابس الحمراء

ربما سمعت عن ذلك ، لكننا سنكرر ذلك، أثبت العلماء أن الرجال في الملابس الحمراء أكثر جاذبية للنساء. بالمناسبة ، تزيد النساء أيضًا من فرصهن بارتداء ملابس حمراء.





3. العزف على آلة موسيقية

تجربة أخرى مفيدة. طلب نفس الرجل للحصول على أرقام هواتف النساء. في حالات مختلفة ، كان خالي الوفاض ، مع غيتار ، وحقيبة رياضية.





أعطت 35٪ من النساء اللاتي طلبهن الرجل الذي يحمل غيتار أرقام هواتفهن. أجاب 14 ٪ من النساء اللواتي استجوبهن رجل خالي الوفاض بشكل إيجابي. تشارك 9٪ فقط من النساء أرقامهن مع رجل يحمل حقيبة رياضية. ولكن ماذا لو كان لديه أكورديون؟.





قبل بضع سنوات ، اكتشف العلماء أن الرجل المثالي يجب أن يكون لديه أنف براد بيت ، وعيون برادلي كوبر ، وتصفيفة شعر جورج كلوني.





قررنا تصور هذه الصورة ، بإضافة "ملحقات" المحطم الحقيقي، لذا نرى الآن عينة رائعة حقًا.

يكاد يبدو مثل هذا الجار الوسيم الذي يقيم حفلات باردة، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى حانة بسبب اقتصاده. ورائحة الثوم.