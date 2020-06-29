النحاس: من الوارد انتقال صالح جمعة لصفوف المقاولون العرب

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب أن المفاوضات مستمرة بين مسئولي الأهلي وذئاب الجبل لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف عماد النحاس في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه من الوارد انضمام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي إلي صفوف المقاولون العرب .





وتابع:" لم يتم حسم الاسماء التي سوف يتم ضمها لنادي المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة".





وأوضح عماد النحاس أنه يوجد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين عمال النادي مشيرا إلي خوض كافة اللاعبين التدريبات بشكل منتظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية.



