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أخبار البلد

إعلامية كويتية: السيسي بنى وطنا من جديد في 6 سنوات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:49 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ميـــس رضــا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالصورة المشرفة التى جسدت واقع المنظومة الصحية فى مصر بإفتتاح  مستشفى العزل وهى أكبر مستشفى لعلاج كورونا بمنطقة الشرق الأوسط.

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وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن ما شاهدناه أمس من إفتتاح هذا الصرح الطبي الضخم يدعو للفخر فـ تحية من القلب  لرجال مصر الشرفاء القوات المسلحة وللإنجازات المتلاحقة بفضل سواعد أبناء مصر، مشيرة إلى أن هذا المشهد صفعة على وجه المشككين من الخونة من الجماعات الإخوانية  فى قدرة مصر على حماية ابنائها وقدرتها على إدارة الأزمة منذ بدايتها بكفاءة وإحترافية وإمكانياتها الفائقة فى مواجهة التحديات.

ولفتت الرشيد، إلى أن، القطاع الصحى فى مصر شهد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة لم تتحقق فى العهود السابقة، فقد بنى وطنًا من جديد فى 6 سنوات وبنى منظومة صحية من جديد أشاد بها العالم ومنظمة الصحة العالمية، وأولى اهتماما كبيرا بعلاج المواطنين فأطلق حملات صحية لعلاج مرض فيروس سي وقضى على قوائم الانتظار فى المستشفيات فضلًا عن تطوير المستشفيات الحكومية والجامعية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

 
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