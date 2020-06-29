قمة الرعب.. شبح طفلة باكي يستنجد بالمارة

في مغامرة تتسم بالغرابة والرعب في آن واحد التقطت آذان رجلان صرخات طالبة للمساعدة من شبح فتاة صغيرة ترتدي فستانًا أبيض، مما جعلهم يركضون للوصول إلى مصدر الصوت وتصويره في مقطع فيديو.





وظهر في الفيديو المصنوع والذي لقب بمطاردة الأشباح على طول خط ليفربول، الرجلان وهم "كريس كامينجز" و"آدم بيلينج"، وهما يمشيان على طول خط في مطاردة لمصدر الصوت.





وصلا الثنائي إلى مصدر الصوت، ويصفها الرجل بأن الصوت لفتاة ذات شعر طويل وترتدي ثوبًا أبيض منتفخًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ويدعي "كريس" الذي يسكن بجوار مكان العثور على الفتاة أنه سبق له رؤية نفس الفتاة وهي مرتدية الفستان منذ سنوات، بالإضافة إلى رؤية الشبح كاملًا، وادعى أن الكلب الخاص به غالبًا ما يسمع أصوات بكاء عندما يسير في نفس ممر المشاة.





يعيد كريس وآدم ذكريات الطفولة حيث يضيئون خطواتهم عن طريق ضوء المصباح ويوجهون الكاميرا إلى سواد الغابة المحيطة، بينما يستمرون في المشي ، يعتقدون أن شيئًا قريبًا بين الأشجار يرافقهم في رحلتهم وحتى أنهم يزعمون أنهم يسمعونها وهو يفلت أثناء مروره.





هذا يدفع الزوج لاستخدام قطعة من التكنولوجيا تسمى صندوق الروح وهو عبارة عن جهاز يقولون أنه تم ضبطه لاختيار أي نشاط لخوارق الطبيعة كالأشباح، ومن هنا عثر الثنائي على شبح الفتاة الباكي.