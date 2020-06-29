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أخبار العالم

عداد كورونا.. أكثر من 10 ملايين إصابة و500 ألف وفاة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت الإحصائيات العالمية، اليوم الغثنين، وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم إلى 10 مليون و228 ألف إصابة حول العالم. 

فيما سجلت الإحصائيات وصول أعداد الوفيات جراء كوفيد19 في العام إلى أكثر من نصف مليون وفاة. 

ووصلت أعداد الشفاء من الفيروس حول العالم إلى أكثر من 5 مليون ونصف المليون. 

واحتلت الولايات المتحدة دول العالم أكثرها إصابة ووفيات، حيث سجلت الولايات المتحدة ربغ عدد الوفيات في العالم أجمع. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع فتح غالبية دول العالم للاقتصاد. 
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