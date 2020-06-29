محمد رمضان يحتفل بتخطي نمبر وان 150 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل محمد رمضان بوصول أغنية الملك لـ مائة وثلاثين مشاهدة وتخطي أغنية نمبر وان 150 مليون مشاهدة على اليوتيوب في وقت قصير منذ طرح الاغنيتين.

ونشر محمد رمضان فيديو له من أغنية نمبر وان عبر حسابة بإنستجرام وعلق عليها قائلا "نمبر وان 150 مليون مشاهدة وأغنية انا الملك 130 مليون ثقة في الله نجاح".



وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.