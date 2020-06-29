محافظ الإسكندرية يوضح كيف تم تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الفتح التدريجي؟.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، إن تزامنا مع عودة الحياة التدريجية، إلتزم المواطنين منذ فجر يوم السبت بالإجراءات التى وضعتها وزارة الأوقاف من قياس لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتداء المصليين الكمامات اثناء الصلاة وأيضا إلتزم كل مواطن بوجود سجادة الصلاة الخاصة به.
وأضاف "الشريف" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن وزارة الأوقاف شددت على إلتزام المواطنين، بالإضافة إلى منع صلاوات الجنازة، وعدم وجود صلاة جمعة أو دروس أو حتى فتح لدار المناسبات، متابعا: سنكتفي بأداء الفرض فقط في المساجد، أما السنة في البيت.
وأوضح أن بعدما تم تفقد المساجد، قمنا بالمرور على الكافيهات والمقاهي الشعبية المتواجدة في الإسكندرية، معقبا: مررنا على العديد من الكافيهات على الكورنيش، وكان هناك إلتزام كامل سواء في الكافيهات المتواجدة على الكورنيش أو المقاهي الشعبية.
وأشار إلى أن أطمئن على تطبيق التباعد الاجتماعي في الكافيهات والقهاوي، متابعا: شوفت التباعد بين الطاولات والناس اللي موجودة هناك وقعدت معاهم بنفسي.
ولفت إلى أن معظم المقاهي في الإسكندرية مساحتها كبيرة تسمح بأن تكون نسبة ال25% عدد كافي، بالإضافة إلى أن تلك المقاهي طبقت كافة الإجراءات بداية من اللوحات الاسترشادية الخاصة بالبيانات، متابعا بالأمس كان هناك إلتزام واضح، ولكن اليوم حدثت بعض التجاوزات خاصة في بعض المقاهي الشعبية.
وأكد أن المحافظة أوقعنا غرامات كثيرة على المخالفين، موضحا أن في حالة إلتزام المواطنين بالإجراءات يمكن أن يقوم مجلس الوزراء بزيادة السعة الإستعابية إلى 50%، مشددا على أن الشواطئ العامة مازالت مغلقة.
وأضاف "الشريف" خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن وزارة الأوقاف شددت على إلتزام المواطنين، بالإضافة إلى منع صلاوات الجنازة، وعدم وجود صلاة جمعة أو دروس أو حتى فتح لدار المناسبات، متابعا: سنكتفي بأداء الفرض فقط في المساجد، أما السنة في البيت.
وأوضح أن بعدما تم تفقد المساجد، قمنا بالمرور على الكافيهات والمقاهي الشعبية المتواجدة في الإسكندرية، معقبا: مررنا على العديد من الكافيهات على الكورنيش، وكان هناك إلتزام كامل سواء في الكافيهات المتواجدة على الكورنيش أو المقاهي الشعبية.
وأشار إلى أن أطمئن على تطبيق التباعد الاجتماعي في الكافيهات والقهاوي، متابعا: شوفت التباعد بين الطاولات والناس اللي موجودة هناك وقعدت معاهم بنفسي.
ولفت إلى أن معظم المقاهي في الإسكندرية مساحتها كبيرة تسمح بأن تكون نسبة ال25% عدد كافي، بالإضافة إلى أن تلك المقاهي طبقت كافة الإجراءات بداية من اللوحات الاسترشادية الخاصة بالبيانات، متابعا بالأمس كان هناك إلتزام واضح، ولكن اليوم حدثت بعض التجاوزات خاصة في بعض المقاهي الشعبية.
وأكد أن المحافظة أوقعنا غرامات كثيرة على المخالفين، موضحا أن في حالة إلتزام المواطنين بالإجراءات يمكن أن يقوم مجلس الوزراء بزيادة السعة الإستعابية إلى 50%، مشددا على أن الشواطئ العامة مازالت مغلقة.