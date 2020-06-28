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محافظ الإسكندرية: التزام المواطنين رائع وحررنا محضرين لـ 2 مقهى اليوم

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:10 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية
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عادل نصار
علق اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على عودة مشاهد الازدحام لشوارع الاسكندرية ثاني أيام الفتح الاقتصادي وعدم إلتزام بعض المقاهي بنسب الاشغال المحددة مسبقًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء، قائلًا :"الاسكندرية بالذات محافظة لها خصوصية".

وأضاف في تصريحات لبرنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، للإعلامية لميس الحديدي، أن :"كله هذا لطبيعتها السياحية وانتشار الكافيهات والمطاعم والمتنزهات خاصة، والكورنيش داخل المحافظة، متابعا أن المحافظة تستقبل زورًا من 27 محافظة.

وتابع قائلًا :"في اليوم الأول من فك الحظر وبالأمس كان هناك التزامًا كبيرًا منذ صلاة الفجر، وكأنه يوم عيد، لافتا إلى أن اليوم كان هناك بعض التجاوزات وقمنا بتحرير محضرين  لعدد 2 من الكافيهات التي لم تلتزم بقواعد التباعد والاجراءات الاحترازية.

وأكمل أنه تم بلصق مناضد الزوار مع تزايد الزوار، مشددًا أن المحافظة لن تتواني في اتخاذ الاجراءات ضد من يخالف  التعليمات تبدأ من غرامات ومرورًا  بإلغاء التصاريح  والتشميع.

وأشار إلى أن المقاهي الشعبية لازالت  لم تلتزم بشكل كامل  ونتابع عن كثب  عبر المحليات.

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