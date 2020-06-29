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سيارات

لأول مرة.. تعرف على ماكلارين سينا LM محدودة الإنتاج.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت ماكلارين عن سينا LM المحدود للغاية دون توضيح اى معلومات عنه سوي بعض من الصور والمعلومات البسيطة ، حيث تم نشر مجموعة من الصور عبر الإنترنت لسيارة ماكلارين سينا LM والتي تم تسليمها إلى وكيل ماكلارين بمدينة غلاسكو الاسكتلندية العام الماضى .

ونشاهد خلال مقطع الفيديو للسيارة سينا LM ذات اللون البرتقالي بابايا، والتى تم تسليمه مؤخرًا إلى أحد عملاء الشركة في نيوزيلندا، مما يجعلها النسخة الوحيدة في أستراليا، وبينما لا تتحدث ماكلارين عن السيارة، فإن وكيل ماكلارين في أوكلاند قام بذلك عوضًا عنها.

وقال شركة ماكلارين انها ستقوم ببناء 20 نسخة فقط من سينا LM ، يُقال أن كل منها يستند على هيكل سينا GTR، وإذا تم تضمينها في إجمالي إنتاج الإصدار المحدود GTR، فهذا يعني أنه سيتم إنتاج 55 نسخة فقط منه، على عكس ما كان مخطط لها في البداية وهو 75 نسخة.

كما ان ماكلارين سينا LM تحصل على إلهامها من ماكلارين F1 LM الأسطورية، ويتجلى ذلك بشكل كبير في طلائها واللمسات الخاصة التي حصلت عليها مثل الجنوط الخماسية، والقطع المصنوعة من ألياف الكربون اللامعة، والزخارف الفريدة حول المصابيح الأمامية من بين أشياء أخرى عديدة.

كما نعلم ان السيارة تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التوربو مثل سينا القياسية ، إلا أن هذه السيارة حصلت على نظام عادم فريد مطلي بالذهب وترقيات أخرى في المحرك، لذا من المؤكد أن تحصل على قوة أكبر من 789 حصان في سينا القياسية.

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