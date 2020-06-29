الشرقية للدخان: أندية الدرجة الثالثة لن تستطيع تحمل تكلفة المسحات.. تكلفتها 40 مليون جنيه

أكد باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان أن أندية الدرجة الثالثة لن تستطيع تحمل تكلفة المسحات التي سوف يتم إجراؤها للاعبين لأنها ستتكلف حوالي 40 مليون جنيه قيمة إجراء مسحتين فقط وهو ما يعجز عنه أندية الدرجة الثالثة.



وأضاف باسم عادل خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة علي قناة الحدث اليوم أن ناديه يستطيع تحمل تكلفة الإجراءات الإحترازية عكس كافة الأندية الأخرى.



وأشار حمادة هاشم مدير التسويق بنادي البنك الأهلي خلال البرنامج إلى أن كافة الأندية اتفقت على إلغاء الهبوط وبعدها بدأ الجميع ينظر لمصلحته الشخصية الخاصة بالصعود للدرجات الأعلى فكل نادي من المتصدرين يرى أنه الأحق بالصعود.



واستعاد باسم عادل الحديث خلال اللقاء بأن عدم إلغاء الدوريات هذا الموسم سيؤثر بشدة على الموسم القادم نظرا لأن هناك بطولة العالم العسكرية وكذلك أولمبياد طوكيو وهو ما لا يتحمله اللاعبين.

