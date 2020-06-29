المكسيك تسجل 4050 إصابة بكورونا و267 حالة وفاة

أعلنت الصحة المكسيكية، تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 216852.





فيما سجلت الصحة في المكسيك 267 حالة وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات 26684 حالة وفاة.





وسجلت السلطات الصحية في البلاد 602 وفاة يوم السبت و 4410 إصابة، فيما أعلنت يوم الجمعة عن وفاة 719 و5441 إصابة، كما وثقت 736 حالة وفاة و 6077 إصابة يوم الخميس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية، وتحولها إلى بؤرة.





وسجل العالم أكثر من نصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 10 مليون إصابة بكورونا حتى الأن.