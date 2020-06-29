كارثة في الولايات المتحدة مع ارتفاع كبير لإصابات كورونا

حذر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، اليوم، من أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولاية اتخذ منعطفا سريعا وخطيرا للغاية.





وقال وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية " بي بي سي": "خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع العدد اليومي للحالات من حوالي 2000 حالة إلى أكثر من 5000 حالة في اليوم".





وتجاوز عدد الإصابات المبلغ عنها في الولايات المتحدة 2.5 مليون إصابة.





وأدى الارتفاع الكبير في تشديد الإجراءات والقيود في تكساس وفلوريدا وولايات أخرى مرة أخرى، مع تحذيرات من أن المستشفيات قد تمتلئ قريبًا.





وصرح حاكم تكساس بأن هناك أكثر من 5000 شخص يدخل المستشفى يوميا لتلقي العلاج من كورونا.



