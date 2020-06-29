الصحة تنشر نتيجة تكليف 7 آلاف طبيب امتنعوا عن التسجيل لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن نتيجة تكليف الأطباء دفعة مارس 2020.





وقررت الوزارة تكليف قرابة 7 آلاف طبيب، والذين امتنعوا عن التسجيل خلال الفترة الماضية، كممارس عام بمستشفيات وزارة الصحة طبقا لاحتياجاتها في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لمدة عامين على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي





للتعرف علي نتيجة التكليف، من خلال الرابط التالي:-





http://mhealth.cu.edu.eg/Atbaa/Atbaa2020TazlloumResult/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D9%86%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84%20%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.htm





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.



