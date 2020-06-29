بعد أنباء اعتزالها الفن.. الجمهور يبحث عن عبلة كامل





وكانت الفنانة عبلة كامل، قد شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.









بينما شاركت في ما يقرب من 100 عمل فني، وبدأت في المسرح، ثم شاركت في أفلام أكبر المخرجين مثل داود عبد السيد، ويوسف شاهين، فقدمت معه "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، ومن أشهر أفلامها "سيداتي آنساتي"، وقشر البندق".





ومن مشاركتها في أفلام سينما الشباب، "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا"، فضلا عن عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية.