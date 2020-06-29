العربية: مقتل قيادي بارز في ميلشيات الوفاق الليبية

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل قيادي بارز في كتائب حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.





أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أمس الأحد، إلقاء القبض على عشرات الأفراد الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة.





وقال جمال جمعة الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على 122 متفلّت، بينهم 8 أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.





وأضاف أن 72 من المقبوض عليهم سيواجهون تهما بموجب المادة "5/ح" من قانون الطوارئ تتصل بالإعتداء على معسكر كتروم والإنتماء لمجلس الصحوة الثوري وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال والتحريض ضد الدولة وإثارة النعرات القبلية َوالنهب المسلح، بينما سيتم تسليم 50 الآخرين للشرطة لوجود حالات اشتباه ضدهم.





وتابع أن القبض على هذه المجموعة عمل كبير يحسب للقوات الأمنية ويبصر الشعب والمواطنين بحجم الجرائم التي ترتكب ضد السودان عبر استخدام الشباب، في وقت تتجه جميع الجهود في البحث عن السلام والخروج بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان وصولا إلى الديمقراطية.



