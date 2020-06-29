ماهي أسباب نقص المياه في الرادياتير؟

وظيفة الرادياتير هو العمل على تبريد المحرك وخفض درجة حرارته خلال عمل السيارة ولكنه قد يتعرض هذا الجزء إلى بعض المشاكل التي تؤثر على سير عمل السيارة بالشكل الصحيح ولكن يوجد أسباب كثير تؤدي إلى نقص المياه في الرادياتير دون أن يعلم قائد السيارة عنها.
وجود عطل أو مشكلة في منظم الحرارة في السيارة وهو يعتبر الجزء الذي يعمل على تنظيم درجة حرارة الماء من بعد أن يدخل في الرادياتير ويؤدي ذلك إلى خلل في هذا الجزء إلى نقص الماء.
استخدام المكيف أيضا بكثرة في فصل الصيف أو في فصل الشتاء لان المكيف يستهلك كمية لابأس بها الماء الامر الذي يؤدي إلى نقصان الكمية في الرداياتير.
وجود عطل أو مشكلة في منظم الحرارة في السيارة وهو يعتبر الجزء الذي يعمل على تنظيم درجة حرارة الماء من بعد أن يدخل في الرادياتير ويؤدي ذلك إلى خلل في هذا الجزء إلى نقص الماء.
من أكثر المشاكل أيضا هي مشكلة الأنابيب أو الخراطيم المرنة الموجودة داخل الرداياتير والمصنوعة من المواد المقاومة للحرارة العالية او الباردة فقد يكون فيها ثقب أو أي مشكلة اخرى.
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سنجد ان العطل في مضخة الماء التي ترتبط مع محرك السيارة لأنها قريبه منه وفي هذه الحالة يجب أن يتم فحص هذا الجزء للتأكد من عدم وجود أي مشاكل فيه.
استخدام المكيف أيضا بكثرة في فصل الصيف أو في فصل الشتاء لان المكيف يستهلك كمية لابأس بها الماء الامر الذي يؤدي إلى نقصان الكمية في الرداياتير.