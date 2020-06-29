ماهي أسباب نقص المياه في الرادياتير؟

من أكثر المشاكل أيضا هي مشكلة الأنابيب أو الخراطيم المرنة الموجودة داخل الرداياتير والمصنوعة من المواد المقاومة للحرارة العالية او الباردة فقد يكون فيها ثقب أو أي مشكلة اخرى.





اقرأ أيضا









