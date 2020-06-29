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مرأة

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:04 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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هاجر هانئ
تصدرت الإعلامية ريا أبى راشد مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت فى الآونة الأخيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام صورا جديدة لها تكشف عن تغيير ملامحها، مما جعل الكثير من متابعيها يتساءلون هل خضعت ريا إلى عمليات تجميل.

تتمتع المذيعة ريا أبى راشد بجمال و ملاح جاذبة، كما تعد من المشاهير العرب اللاتى تهتم بمظهرها وأناقتها و رشاقتها و تحرص دوما على إتباع الأنظمة الغذائية الصحية و الأنشطة الرياضية التى تساعدها على الحفاظ على رشاقتها و حيويتها.

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كما تهتم أيضا ريا أبى راشد بأزيائها التى تظهر بها سواء فى المهرجانات العالمية أو خلال ظهور فى مختلف المناسبات، فتحرص على جذب الأنظار ببساطة إطلالتها و عدم المبالغة.

وتقوم ريا أبى راشد بتنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات التى تزيد من جاذبية إطلالتها، وتحرص على تطبيق صيحات المكياج البسيط الذى يكشف عن جمال ملامحها، كما تعتمد على تسريحات شعر الجذابة.

هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد
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