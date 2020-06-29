هل خضعت لعمليات تجميل.. 15 صورة تكشف تغير ملامح ريا أبي راشد

تصدرت الإعلامية

ريا أبى راشد

مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت فى

الأخيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام صورا جديدة لها تكشف عن تغيير ملامحها، مما جعل الكثير من متابعيها يتساءلون هل خضعت ريا إلى عمليات تجميل.

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