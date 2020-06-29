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اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الاثنين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:59 ص
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 29 -6-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.01 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 16.10جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 16.10 جنيه للشراء و16.20جنيه للبيع .

كما سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 16.11 جنيه للشراء و16.21جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.


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