أسعار الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الاثنين

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 29 -6-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.01 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 16.10جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 16.10 جنيه للشراء و16.20جنيه للبيع .
كما سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 16.11 جنيه للشراء و16.21جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 16.12جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
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