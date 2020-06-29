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تعليم

لمواجهة كورونا.. جامعة سوهاج تضع قواعد منظمة للتسكين بمدنها الجامعية خلال امتحانات الفرق النهائية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:44 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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قســـم التعليــــم

وضعت جامعة سوهاج عددا من القواعد المنظمة لعملية التسكين بمدنها الجامعية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة خلال أداء الفرق النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المدن، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وعدد من مديري الادارات المعنية.


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وقال الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة إن التسكين بالمدن سيبدأ يوم 10 يوليو المقبل، بعد الاعلان عن المقبولين يوم 7 من نفس الشهر، مشيرا الى ان من لهم الاولوية في التسكين، هم المقيمين بالمدن مسبقا قبل 15 مارس، المغتربين من خارج المحافظة، الراغبين في السكن من داخل المحافظة " حسب الاماكن المتاحة، المسافة، اولوية التقديم " .


وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تخصيص طبيب وممرضة في الاماكن المخصصة للتسكين، من مباني ناصر، ج، الرعاية، العارف، مبنى 1،2 بالجامعة الجديدة، عمارات مدينة سوهاج الجديدة، مضيفا انه لن يتم قبول اي طالب او طالبة تظهر عليهم اعراض الاصابة بفيروس كورونا عند بدء التسكين، مشيرا الى ان من يظهر عليه اعراض الاصابة خلال الامتحانات سيتم عزله في مبنى مخصص لذلك .


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واوضح الدكتور صفا محمود، أنه تم صياغة استبيان يقوم الطلاب بملئه والتوقيع عليه، عند القدوم للتسكين يوضح التاريخ المرضي المحتمل لكل طالب من حيث احتمالية مخالطته لمريض بالفيروس، او قدومه من منطقة موبوءة تم اغلاقها والاعلان عنها، او معاناته من اعراض مرضية، او اجرائه لفحوصات اثبتت اشتباه اصابته، او تلقيه علاج للفيروس .


وأوضحت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية،أنه مسموح للطلبة والطالبات الحضور في بدء عملية التسكين لاستلام غرفهم الخاصة بداية من يوم 10 يوليو القادم من الساعة 9صباحا الى 2ظهرا، ولن يقبل اي طالب بعد الساعات المحدد كل يوم، مشيرة الى ان طلاب الفرقة الرابعة من كلية الطب سوف يتم تسكينهم بداية من يوم 14 اغسطس 2020م .


واضافت مدير عام المدن انه يسمح لمن يقبل بالمدينة من غير المقيمين من قبل 15 مارس، بالاقامة مقابل 10 جنيهات عن كل ليلة تدفع عن كامل ايام الامتحانات و 50 جنيها مقابل التغذية يوميا، مع التزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم .


يذكر ان ادارة الجامعة خصصت عشرات الكواشف على درجة الحرارة داخل مدنها الجامعية، وكذلك امام اللجان بحرميها القديم والجديد، وسيتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن والقاعات قبل وخلال وبعد اداء الامتحانات .

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