جامعة سوهاج تعد قطاعاتها لتكون "صديقة للبيئة"

واضاف الدكتور حمدي حسانين ان الاجتماع حضره الدكتورة صباح صابر منسق الانشطة بالمبادرة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية ومسئول معيار التعليم والبحث العلمى، والدكتور اسلام محمد ابراهيم مسئول معيار الطاقة، والدكتور رأفت الخطيب مسئول معيار البنية التحتية، والدكتور طلعت على مسئول معيار وسائل النقل، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الادارية بالجامعة .

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