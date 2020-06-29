مروان زنتوت: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى الناتج المحلى بقيمة 50 مليار دولار

أكد مروان زنتوت ، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، علي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70% ، 80% من الناتج المحلي.





المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس ان في مصر لا تمثل المشروعات الثغيرة والمتوسطة اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار. واضاف خلال ندوة الجمعية عنفي التنمية عبر الفيديو كونفرانس ان في مصر لا تمثل المشروعات الثغيرة والمتوسطة اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.









الشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح "زنتوت"، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي





ولفت الى انه استطاعت نحو 65% من تلك المشروعات تعمل إلا الآن وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد.



