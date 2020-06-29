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اقتصاد

مروان زنتوت: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى الناتج المحلى بقيمة 50 مليار دولار

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد مروان زنتوت ، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ، علي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70% ، 80% من الناتج المحلي.

واضاف خلال ندوة الجمعية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس ان  في مصر لا تمثل المشروعات الثغيرة والمتوسطة  اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.


واوضح  "زنتوت"، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ولفت الى انه استطاعت نحو 65%  من تلك المشروعات تعمل إلا الآن وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد.

واكد  أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلي أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالاضافة إلي دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.
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