وزير الري: تنفذ خطة استراتيجية لتحسين الموارد المائية بـ50 مليار جنيه.. ومصر أعلى دولة بالعالم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي









أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواردها المائية وأن تقلل اعتمادها على مياه نهر النيل الذي يصل احتياجنا له 97% من مواردنا.









وأشار وزير الري، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة مشروعات قومية في منطقة شرق القاهرة، إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحسين مواردها المائية بتلكفة استثمارية 50 مليار جنيه تقريبًا وجار العمل عليها منذ عام 2017 حتى عام 2037.









ولفت إلى أن الدولة تحتاج إلى استيراد القمح لأننا ليس لدينا الموارد المائية الكافية لزراعته بكميات كبيرة، مضيفًا أن مصر أصبحت الأولى عالميًا لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم عمل محطات مياه لزيادة كميات مياه الري.









قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر عانت من أزمة السيول خلال الفترات الماضية، ولكنها أصبحت من التاريخ الآن، منوها بأن السيول التي تعرضت مصر لها هذا العام لم تحدث منذ 200 عام، وكان اختبارا قويا للبنية التحتية.









وأضاف عبد العاطي، أن مصر أكثر دولة جافة بالعالم، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه عالية الملوحة إلا مصر.

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن الدولة لديها استراتيجية لتحسين الموارد المائية لتحقيق الامن المائي لمصر، وتحولت الي خطة قومية للمياه ويتم الانتهاء منها 2037 وتكلفتها الاستثمارية لا تقل عن 50 مليار دولار.









وتابع عبدالعاطي، خلال كلمته في افتتاح مجموعة مشروعات قومية بمنطقة شرق القاهرة، ان الدولة لديها برامج مختلفة لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وان تم عمل 350 محطة خلط مياه صرف زراعي مع مياه الشرب لحل مشاكل المياه للفلاحين.









واضاف عبدالعاطي، ان مشروع المحسنة الذي يعالج مليون متر مكعب في اليوم مياه للصرف الزراعي، ومشروع بحر البقر الذي يعالج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم الواحد من اكبر المشاريع عالميا.









واوضح اننا ثاني دولة على مستوى العالم من حيث النسبة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد دخول مشروع بحر البقر في الخدمة، بينما نحن اعلى دولة في العالم في اعادة الاستخدام.









قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر اكثر البلاد جفافًا فى العالم وتعتمد على نهر النيل فى 97% من مواردها المائية ويتركز السكان على 5% من مساحتها.









وأضاف وزير الموراد المائية والرى، خلال كلمته على هامش افتتاحات الرئيس السيسى للمشروعات القومية، نستورد القمح من الخارج لأنه ليس لدينا موارد مائية تكفى لزراعته، منوهًا بأن مصر من اعلى الكفاءات فى العالم انتاجيًا.









وتابع مصر هى الدولة الافريقية الوحيدة التى تعيد استخدام المياه أكثر من مرة ولا تنتظر المشاكل وتواجهها وتتنبأ بها مثل الزيادة السكانية.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافًا على مستوى العالم.









وتابع عبد العاطي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية، صباح الاثنين، أن «مصر تعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها، ويرتكز سكانها على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء».









وأوضح أن «مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية»، مضيفًا: «الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها».









قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أننا نستورد القمح من الخارج، لأنه ليس لدينا موارد مائية تكفي لزراعته، منوهًا بأن مصر من اعلى الكفاءات في العالم انتاجيًا.









واوضح خلال كلمته على هامش افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية، اليوم، أن مصر أكثر البلاد جفافًا في العالم وتعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها المائية ويتركز السكان على 5% من مساحتها.









وأضاف أن مصر هي الدولة الافريقية الوحيدة التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة ولا تنتظر المشاكل وتواجهها وتتنبأ بها مثل الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن رد فعل الفلاحين في تأهيل الترع، كان رائعا؛ لأنه سهل عليهم في عملية الري كثيرا، وأن الدولة والفلاح شركاء سويا في عملية التطوير، مؤكدّا على أن الدولة تحاول تحويل الأزمة إلى فرص من أجل النهوض بالبلاد.



