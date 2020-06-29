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محافظات

600 قطعة ملابس مجانا للأسر الأولى بالرعاية بمغاغة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:16 م
ملابس
ملابس
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أيمن رياض

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ستنظم غدًا الثلاثاء معرض لتوفير (600) قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بمركز مغاغة قرية ابا البلد بمحافظة المنيا.


وأكد شعبان أن المعرض يأتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة المنيا، وأن الجمعية فى تقديمها لخدماتها الإنسانية تعطي اهتمامًا بالأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن المستفيد من هذه المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوى الدخل.

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وأوضح مدير جمعية الأورمان أن فرق عمل الجمعية المنتشر على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنيا تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.


وأشار شعبان أن المعارض التى تنظمها الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة وأنه حتى الأن تم توزيع العديد من الملابس فى مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنيا من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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