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الهيئة الهندسية: ننشئ حاليا 14 مدينة جديدة بتقنية الجيل الرابع ومليون شقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:13 م
اللواء ايهاب الفار،
اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
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فرح علاء الخولي
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، يأتي على رأس أولوياته زيادة مساحة العمران من 7% الى 14%.

وتابع اللواء ايهاب الفار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أنه يجري حاليًا انشاء حوالي 14 مدينة جديدة بتقنية الجيل الرابع المتطورة، وأكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي.

وذكر أن الدولة معنية بتطويرالمناطق العشوائية، وتنفيذ وتطوير الشبكة القومية للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف و200 كيلو متر على ثلاثة مراحل رئيسية.

واشار إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 2800 مشروع باجمالي تكلفة مالية 1.1 تريليون جنيه وهذا بمشاركة 1440 شركة وطنية مصرية واكثر من 9 ملايين مهندس وفني وعامل.
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