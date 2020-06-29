ايهاب الفار: لا مشاكل فى المياه الجوفية بـ "كوبرى القبة" بعد الآن

إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن جميع

الوحدات والمباني في منطقة كوبرى القبة لن يتم إيجاد مشكلة فى المياه





وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أنه سيتم إنشاء طريق بطول 4 كيلو من ميدان روكسي من أجل وصول طرق من الإسماعيلية إلى رمسيس دون المرور من ميدان العباسية لتحقيق التوازن وتقليل الكثافة.









وتابع أنه تم تطوير طريق الخليفة المأمون وشارع السيل، حيث تم تحويله لإتجاه واحد بحيث تكون حركة المرور فيها دائرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة شارع المقريزى، والذى كان موازيا لخط المترو وتزويده 5 حارات مرورية لساكني تلك المناطق.









وأشار إلى انه يتم تطوير محور أبو بكر الصديق، والذى يعتبر محور كبير، حيث تبلغ مساحته 18 كيلو من طريق السويس إلى طريق تحيا مصر، المار بشارع حسين كامل وأبو بكر الصديق.





قالالجوفية بعد الآن.