استغرق تنفيذه ثمانية عشر شهرا..وزير الاتصالات : موقع الرئاسة يضعها في مصاف المؤسسات القيادية بالعالم

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعت أن موقع رئاسة الجمهورية المصرية يضعها في مصاف المؤسسات القيادية في دول العالم المتقدمة التي ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال الدكتور طلعت خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع القومية الكبري بحضور الرئيس السيسي اليوم الإثنين، إن الموقع يعد بمثابة توثيق رسمي رقمي لكل فعاليات وأنشطة مؤسسة الرئاسة بكافة أطيافها على نحو محدث ولحظي، كما أن الموقع يستهدف في المقام الأول كل ما هو مهتم بالشأن المصري في جميع دول العالم، ولذا روعي أن يكون باللغة الانجليزية والفرنسية علاوة على اللغة العربية وأيضا يكون بمثابة سند علمي لكل الدارسين والمحللين والإعلاميين والمؤرخين المهتمين بالقضايا المصرية.





وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الموقع استغرق ثمانية عشر شهرا ، وهو زمن ليس بالقليل لبناء المواقع، ولكن ما استغرق جهد ضخم، هو تجميع وتجويب وفهرسة المادة العلمية والإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة المصرية ، لافتا إلى أنه من قام بهذا الجهد هو فريق ضخم من تخصصات متنوعة من المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية بمعاونة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وقال د. طلعت إن الموقع ينقسم الى أبواب متعددة أولها موقع عن المواد أو المعلومات الأساسية للدولة المصرية، يليه باب عن معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ بمعلومات عن السيد رئيس الجمهورية ثم الرؤساء السابقون والمتحدث الرسمي والأوسمة الرئاسية ثم سجل كامل لحائزي الأوسمة المصرية من المصريين والأجانب يلي هذا صندوق تحيا مصر ، ثم متحف رئاسة الجمهورية .





ولفت وزير الاتصالات إلى أن الباب الثالث يعد من أهم الأبواب الموجودة في الموقع لأنه يضم جميع أخبار وانشطة مؤسسة الرئاسة مبوبة، بحسب المواضيع المتصلة بها، سواء الشئون الداخلية أو الخارجية وكلمات السيد الرئيس في المناسبات المختلفة والاتصالات الهاتفية بين السيد الرئيس والزعماء والقادة لدول العالم، والبرقيات التى يرسلها ويتلقها السيد رئيس الجمهورية، ثم الزيارات الخارجية، فهو سجل كامل لكل الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية خلال السنوات الست الماضية بكل فعاليتها من كلمات وزيارات وغير ذلك من الخطب.





وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أهم خصائص الموقع هو خاصية البث المباشر التى تمكن كل من يتابع مؤسسة الرئاسة المصرية أن يتابع أي مناسبة تحظي بتشريف رئيس الجمهورية على نحو مباشر حي باللغات المختلفة .





واستعرض د. طلعت في ختام كلمته عدد من المواقع التى يبثها الموقع عن القصور التاريخية بالقاهرة والاسكندرية والمبادرات التى تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مختتما بعرض فيلم قصيرعن الموقع.



