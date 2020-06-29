وزير قطاع الأعمال العام: منظومة تجارة القطن الجديدة تعتمد على المزايدة في الشراء من المزارعين

قطاع الاعمال العام عن التعاقد على 7 محالج جديدة، بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج أعلن هشام توفيق وزيرعن التعاقد على 7 محالج جديدة، بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج





القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. وتابع: "يترتب على ذلك رفع سعر بيعفي الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.





وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين ، أن منظومة تجارة القطن الجديدة التي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف، حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته





اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد. ولفت الوزير الى انه سيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.

شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة ، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة ، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.



