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اقتصاد

جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد يحيى
تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران شركة إير كايرو القادمة من الرياض تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب م . ن . ع وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة وممنوع استيرادها أجاب بالنفي.

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وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز  الفحص بأشعة X-RAY  بمعرفة الأستاذ السيد عياد مأمور الفحص تحت إشراف الأستاذ حسن أبو كريشة مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من السادة هبه حنفي بالأمن الجمركى وناهد عطا وعلي محمد  مأمورى تفتيش الركاب ومؤمن الخولي رئيس قسم تفتيش الركاب عصام بلال مكافحة التهرب  فتبين وجود  8000 قرص و 50 أمبول و 5 علب أكياس فوار أدوية بشرية و مكملات غذائية أنواع مختلفة منها سنترال وسولبادين وابيماج وبنادول وفيتامين سي وفارماتون وأصناف أخرى مخبأة داخل وأسفل حقائبة .

قرر الأستاذ ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2020 . 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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