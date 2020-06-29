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السيسي: إحنا في تحدي جديد لمواجهة كورونا.. والشعب يفخر بتضحيات الأطقم الطبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:53 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نخوض اختبارا جديدا في مواجهة تحدي كورونا.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الاثنين،  أنه من حق الشعب المصري أن يفخر بتضحيات أبنائه من الأطقم الطبية لمحاصرة فيروس كورونا واحتواء تداعياته.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذلك شاهد على تفرد وصلابة الشعب المصري وقدرة مؤسساته التي تسعى للتوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الإنتاج والتنمية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مجموعة من المشروعات الحيوية بشرق القاهرة وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة

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