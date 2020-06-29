اتهمت طهران بالعمل مع عصابات ترويج المخدرات.. السعودية تدعو المجتمع الدولي لـ حظر الأسلحة على إيران

عقد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير ،اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران براين هوك، لمناقشة الخطر الإيراني على أمن المنطقة.





ووفقا لـ "العربية"، قال الجبير، في مؤتمر صحفي عقب لقاؤه هوك: " بحثنا مع هوك ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية"، مؤكدا أن إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم.





كما أشار الجبير إلى دعم إيران الأنشطة الإرهابية.



