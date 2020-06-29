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أخبار العالم

اتهمت طهران بالعمل مع عصابات ترويج المخدرات.. السعودية تدعو المجتمع الدولي لـ حظر الأسلحة على إيران

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
عقد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير ،اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران براين هوك، لمناقشة الخطر الإيراني على أمن المنطقة.

ووفقا لـ "العربية"، قال الجبير، في مؤتمر صحفي عقب لقاؤه هوك: " بحثنا مع هوك ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية"، مؤكدا أن إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم.

كما أشار الجبير إلى دعم إيران الأنشطة الإرهابية.

ودعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى تجديد حظر الأسلحة على إيران، مؤكدا أن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة إلى طهران.
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