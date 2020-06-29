شاهد.. تعرف على أشكال الفضة الفرعوني

مع بداية عود ة السياحة اتجهت بعض ورش تصنيع الفضة، الي اللجوء للتصميمات الفرعونية القديمة واستخدامها لتصنيع الفضة الفرعوني ، وذلك لإقبال السائحين علي شراء هذا النوع من الفضة في السابق .





في البداية ، قال هاني واصف تاجر فضة بسوق الذهب بشارع المعز ، أن مهارة الصانع المصري تظهر في القطع الفنية التي يقوم بتصنيعها من الفضة .





وتابع واصف: " تم نقل الرسومات من علي جدران المعابد وبعض التماثيل مثل كليوباترا ونفرتيتي وتم تنفيذهم باستخدام الفضة ولقت استحسان كبير من السائحين الأجانب.

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وأضاف: الصانع المصري قام بتوظيف هذه الأشكال وتم تصنيع دلايات وأصبح الاقبال علي مفتاح الحياة راس نفرتيتي وكليوباترا بالاضافة الي سلسة عين حورس .



