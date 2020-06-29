شاهد.. تعرف على أشكال الفضة الفرعوني

مع بداية عودة السياحة اتجهت بعض ورش تصنيع الفضة، الي اللجوء للتصميمات الفرعونية القديمة واستخدامها لتصنيع الفضة الفرعوني ، وذلك لإقبال السائحين علي شراء هذا النوع من الفضة في السابق .
في البداية ، قال هاني واصف تاجر فضة بسوق الذهب بشارع المعز ، أن مهارة الصانع المصري تظهر في القطع الفنية التي يقوم بتصنيعها من الفضة .
وتابع واصف: " تم نقل الرسومات من علي جدران المعابد وبعض التماثيل مثل كليوباترا ونفرتيتي وتم تنفيذهم باستخدام الفضة ولقت استحسان كبير من السائحين الأجانب.
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وأضاف: الصانع المصري قام بتوظيف هذه الأشكال وتم تصنيع دلايات وأصبح الاقبال علي مفتاح الحياة راس نفرتيتي وكليوباترا بالاضافة الي سلسة عين حورس .
وأشار إلى أن السائح يمكنه أن يراي النقوش علي الجدران في المعابد ونقوم بتنفيذ هذه النقوش له تذكار لزيارته لمصر ويمكن أن يهدي بها أصحابه بعد عودته من مصر، موضحا أن تبدأ الفضة الفرعونية من ٥ جرامات لتصل الي ٢٥ جرام ، مشيرا إلى أن سعر الجرام في الجملة ١٢ جنيها والقطاعي ١٨ جنيها.